Игрок сборной Украины может лишиться части зарплаты в Барселоне (Видео)

Как сообщает Mundo Deportivo, баскетбольная Барселона намерена уменьшить выплаты игрокам в ближайшие дни, чтобы сэкономить, поскольку из-за коронавируса уменьшились доходы клуба.
Помимо баскетболистов, зарплату могут урезать и футболистам. Стоит напомнить, что за "сине-гранатовых" выступает второй сезон центровой сборной Украины Артем Пустовой.
В известность уже поставлен хорват Анте Томич, который является капитаном команды. Именно он должен уведомить товарищей о данном решении.
На вынужденный перерыв клуб ушел на первом месте в таблице Лиги ACB.
Артем был лучшим в сборной Украины на Евробаскете-2009.