Игрок сборной Украины может лишиться части зарплаты в Барселоне (Видео)

Новости спорта:Баскетболистам Барселоны грозит уменьшение зарплаты.

Как сообщает Mundo Deportivo, баскетбольная Барселона намерена уменьшить выплаты игрокам в ближайшие дни, чтобы сэкономить, поскольку из-за коронавируса уменьшились доходы клуба.

Помимо баскетболистов, зарплату могут урезать и футболистам. Стоит напомнить, что за "сине-гранатовых" выступает второй сезон центровой сборной Украины Артем Пустовой.

В известность уже поставлен хорват Анте Томич, который является капитаном команды. Именно он должен уведомить товарищей о данном решении.

На вынужденный перерыв клуб ушел на первом месте в таблице Лиги ACB.

Артем был лучшим в сборной Украины на Евробаскете-2009.