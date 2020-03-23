В Суперлиге выбрали лучшего центрового

Новости спорта:Лучшим центровым сезона в Суперлиге признан легионер Прометея Майкл Майерс

Американский игрок каменского Прометея Майкл Майерс признан лучшим центровым по итогам досрочно завершившегося сезона Суперлиги.

В минувшем розыгрыше бигмен провел 24 матча в регулярном чемпионате, в среднем набирая за игру 15,5 очка, делая 8,5 подборов и 2 передачи.

Ранее был определен лучший форвард сезона в Суперлиги — им стал представитель Киев-Баскета Богдан Близнюк.

Федерация баскетбола Украины приняла решение досрочно завершить сезон в Суперлиге в связи с пандемией коронавируса. Чемпионом был признан Днепр, у Прометея — бронза.

Ранее Суперлига признала Дениса Лукашова из Прометея лучшим защитником чемпионата, а Андрея Войналовича из Химика — лучшим молодым игроком сезона.