Назван MVP сезона в Суперлиге (Фото, Видео)

Новости спорта:Американский защитник Днепра Джаред Террелл стал MVP минувшего сезона в украинской Суперлиге.

Защитник Днепра Джаред Террелл стал MVP минувшего сезона в украинской Суперлиге.

В регулярном чемпионате элитного украинского дивизиона американец отыграл 12 матчей, в среднем за игру набирая 20 очков, совершая 3,3 подбора и отдавая 2,7 результативной передачи.

Самым результативным матчем Джареда стала встреча с Черкасскими Мавпами, в которой он набрал 27 очков.

Лучшие моменты Террелла в сезоне:

До подписания контракта с Днепром Террелл играл за Миннесота Тимбервулвз (14 матчей в регулярном чемпионате НБА) и Хапоэль из Эйлата.

Напомним, сезон в Суперлиге был досрочно завершен в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Днепр был назначен чемпионом в статусе лидера регулярного чемпионата.