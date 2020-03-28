Скачать
Суббота, 28.03.2020
Майский бой Усика перенесен
Майский бой Усика перенесен
УПЛ назвала лучшего игрока и тренера по итогам марта
УПЛ назвала лучшего игрока и тренера по итогам марта
Жан Беленюк: Сокращение расходов на спорт будет иметь тяжелые последствия
Жан Беленюк: Сокращение расходов на спорт будет иметь тяжелые последствия
Женская сборная Украины по футболу поднялась на 26-е место в рейтинге ФИФА
Женская сборная Украины по футболу поднялась на 26-е место в рейтинге ФИФА

Игрок НБА Вуд был очень расстроен, что новость о его болезни попала в СМИ

Игрок НБА Вуд был очень расстроен, что новость о его болезни попала в СМИ
19:51 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Тренер "Детройта" заявил, что Вуд был очень расстроен, что новость о его болезни попала в СМИ.

Главный тренер "Детройт Пистонс" Дуйэн Кейси рассказал, что центровой команды Кристиан Вуд был очень расстроен из-за того, что в СМИ попала информация о его заражении коронавирусом.

"Вуд был очень расстроен, что новость о его болезни попала в СМИ. Он расстроился, что имя заразившегося игрока „Детройта“ попало в СМИ. Хуже всего в этой истории было то, что у него даже не было шанса сообщить маме эту новость лично. Я был очень недоволен таким развитием событий. Предупредил наш персонал, что это было непрофессионально и этого не должно происходить впредь. Это было очень нечестно по отношению к Вуду", — приводит слова Кейси ESPN.

Партнер Михайлюка Вуд выздоровел от коронавируса

Напомним, 26 марта стало известно, что Кристиан Вуд излечился от коронавирусной инфекции.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Баскетбол, НБА, 20, Крістіан Вуд.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Легенда бокса: Коронавирус создали сумасшедшие ученые
02 Андрей Шевченко находится в Лондоне
03 Футболист вышел из комы через 2 года и 9 месяцев
04 Умер 14-летний футболист Атлетико
05 Ломаченко: Спорсмены, не сдавайтесь
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь