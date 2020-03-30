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Украинские баскетболисты будут получать перстни, как в НБА

Украинские баскетболисты будут получать перстни, как в НБА
11:26 Сегодня Телеграф Фото: ФБУ

Новости спорта:Традиционная для НБА награда теперь будет и в Украине.

Федерация баскетбола Украины (ФБУ) расширяет комплект наград для чемпионов Суперлиги и оглашает конкурс на дизайн чемпионских перстней.

Первыми новый для Украины вид награды получат баскетболисты Днепра, которые были признаны чемпионами по итогам досрочно завершившегося сезона Суперлиги из-за пандемии коронавируса.

Днепряне получат чемпионские перстни на старте нового сезона Суперлиги. Практика награждения таким образом перенята у НБА.

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Вероятнее всего, первое в Украине подобное награждение произойдет перед первым официальным матчем БК Днепр в новом розыгрыше чемпионата.

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Баскетбол, НБА, ФБУ, Новости спорта, Новости баскетбола.
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