Украинские баскетболисты будут получать перстни, как в НБА

Новости спорта:Традиционная для НБА награда теперь будет и в Украине.

Федерация баскетбола Украины (ФБУ) расширяет комплект наград для чемпионов Суперлиги и оглашает конкурс на дизайн чемпионских перстней.

Первыми новый для Украины вид награды получат баскетболисты Днепра, которые были признаны чемпионами по итогам досрочно завершившегося сезона Суперлиги из-за пандемии коронавируса.

Днепряне получат чемпионские перстни на старте нового сезона Суперлиги. Практика награждения таким образом перенята у НБА.

Вероятнее всего, первое в Украине подобное награждение произойдет перед первым официальным матчем БК Днепр в новом розыгрыше чемпионата.