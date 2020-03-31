Серию плей-офф НБА могут сократить вдвое

Новости спорта:Победители матчей плей-офф, в случае возобновления сезона, будут определяться по трем матчам.

В случае возобновления сезона НБА-2019/20 серию плей-офф могут сократить с семи матчей до трех, сообщает The New York Post.

На данный момент лига рассматривает несколько возможных вариантов, а владельцы клубов надеются, что НБА удастся провести полноценный розыгрыш плей-офф с участием 16 команд и сериями из семи матчей.

НБА объявила о приостановке сезона из-за вспышки коронавируса. Ранее в НБА рассказали о вариантах продолжения сезона.

Напомним, украинские баскетболисты будут получать перстни, как в НБА.