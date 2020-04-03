Форвард Реала выздоровел от коронавируса

Новости спорта:Игрок чувствует себя хорошо.

Форвард баскетбольного Реала Трей Томпкинс, ранее заразившийся коронавирусом, успешно выздоровел.

"У нас все хорошо. Трей выздоровел и чувствует себя хорошо", — заявил другой игрок мадридцев Руди Фернандес.

Позитивный тест на COVID-19 выявили у Томпкинса уже после приостановки сезона Евролиги на неопределенный срок.

Отметим, что после диагноза баскетболиста изолировалась и футбольная команда баскетбольного Реала, ведь игрока тренируются вместе.

Во всем мире коронавирусом заражены уже более миллиона человек, погибли более 53 тысяч.