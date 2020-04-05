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Звезда НБА на карантине работает помощником учителя

Звезда НБА на карантине работает помощником учителя
13:56 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Стефен Карри нашел себе занятие на карантине.

Разыгрывающий Голден Стэйт Стефен Карри во время карантина связанного с пандемией коронавируса работает учителем.

В прямом эфире Сети Instagram Карри признался, что активно помогает учителю свой дочери, распределяя письменные задания, и следит за ними.

"Я не лучший в составлении расписания. Мой обычный день начинается с тренировки. Затем уроки, я немного помогаю учителю своей дочери.

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Чем я занимаюсь? Выкладываю письменные задания и слежу за их выполнением. Дочка сегодня сказала маме, что я звездный учитель", - признался Карри.

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Баскетбол, НБА, Новости баскетбола, Стефен Карри.
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