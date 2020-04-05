Звезда НБА на карантине работает помощником учителя

Новости спорта:Стефен Карри нашел себе занятие на карантине.

Разыгрывающий Голден Стэйт Стефен Карри во время карантина связанного с пандемией коронавируса работает учителем.

В прямом эфире Сети Instagram Карри признался, что активно помогает учителю свой дочери, распределяя письменные задания, и следит за ними.

"Я не лучший в составлении расписания. Мой обычный день начинается с тренировки. Затем уроки, я немного помогаю учителю своей дочери.

Чем я занимаюсь? Выкладываю письменные задания и слежу за их выполнением. Дочка сегодня сказала маме, что я звездный учитель", - признался Карри.