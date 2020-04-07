Евробаскет-2021 перенесут в ближайшие дни

FIBA начала обсуждения вопроса переноса женского и мужского Евробаскета, которые должны были состояться в 2021 году.
В четверг, 8 апреля, все предложения будут отправлены на рассмотрение различных комитетов, после чего правление снова соберется, чтобы назначить новые даты олимпийских отборов и всех чемпионатов Европы.
Из-за пандемии коронавируса Олимпийские игры в Токио, перенесены на лето 2021 года.
Это вызывает конфликт расписаний с запланированными ранее на 2021-й континентальными баскетбольными турнирами.