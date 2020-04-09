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Евробаскет-2021 перенесен на год

Евробаскет-2021 перенесен на год
19:16 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Чемпионат Европы по баскетболу пройдет в 2022 году из-за Олимпиады.

Международная федерация баскетбола приняла решение перенести чемпионат Европы среди мужчин с 2021 на 2022 год.

Как сообщается на официальном сайте организации, это связано из-за того, что Олимпийские игры в Токио состоятся в 2021 году.

Европейское первенство пройдет с 1 по 18 сентября 2022 года, в те же дни будут играться матчи Кубка Америки. Олимпийский отбор состоится с 22 июня по 4 июля 2021 года, а квалификация на чемпионат мира – в августе 2022.

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Женское первенство Европы по баскетболу состоится в 2021 году и пройдет с 17 по 27 июня, на этот же период намечен Кубок Америки.

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Все по теме:

Олимпийские игры, Баскетбол, Олимпиада-2020, Чемпионат Европы по баскетболу, Новости баскетбола, Коронавирус, Токио-2020, Covid-2019.
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