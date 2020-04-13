Названы сроки возвращения НБА

Новости спорта:Лига попросила разработать план возобновления сезона.

Пока руководители НБА ждут мая, чтобы еще раз рассмотреть досрочное завершение сезона, они попросили сотрудников лиги предоставить возможные планы возобновления сезона. Об этом сообщает инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

Так, согласно одному из предложенных вариантов, сезон могут возобновить через 25 дней после того, как власти снимут карантин. В план включены 11 дней индивидуальных тренировок и 14 дней тренировочного лагеря.

Ранее сообщалось, что клубы намерены просить НБА отложить драфт до августа.

Напомним, что НБА остановила сезон 12 марта, после того, как у одного из игроков Юты диагностировали коронавирус.