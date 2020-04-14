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Китай не будет возобновлять баскетбольный сезон в мае

Китай не будет возобновлять баскетбольный сезон в мае
16:00 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Китайская баскетбольная ассоциация не планирует возобновлять сезон до 1 июля.

Изначально Китайская баскетбольная ассоциация (КБА) планировала возобновить приостановленный из-за коронавируса сезон в мае, но сейчас лига рассматривает вариант с 1 июля. Об этом сообщает Eurohoops.

Руководители лиги провели видеоконференцию 14 апреля, но так и не смогли прийти к окончательному решению. Предполагается, что будущее сезона теперь решится на собрании инвесторов. Оно назначено на 20 апреля.

Поскольку сезон в китайской лиге была остановлен ещё в январе, предполагалось, что именно она раньше остальных сможет возобновить проведение соревнований и стать моделью для остальных. Но пока воплощение данного сценария откладывается.

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Вспышка заболевания, вызванного SARS-CoV-2, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане.

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Китай, Баскетбол, Карантин, Новости спорта, Коронавирус.
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