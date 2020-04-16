В Украине пройдет первый в истории киберчемпионат по баскетболу

Новости спорта:Уже в ближайшую пятницу (17 апреля) к болельщикам возвращается Суперлига Пари-Матч.

Баскетбол Украины адаптируется к новой реальности и представляет первый в истории кибер-чемпионат.

Турнир уже вызвал большой интерес, ведь за титул первого чемпиона будут бороться 12 топовых украинских баскетболистов. Звездный состав турнира следующий: Игорь Бояркин (Харьковские Соколы), Александр Липовый (Промитеас, Греция), Артем Пустовой (Барселона, Испания), Исуф Санон (Днепр), Максим Закурдаев (Днепр), Роман Новиков (Одесса), Александр Кобец (Черкасские Мавпы), Юрий Кондраков (Киев-Баскет), Александр Антипов (Прометей), Вячеслав Петров (Киев-Баскет), Вадим Прокопенко (Одесса), Андрей Кожемякин (Запорожье).

Перед стартом соревнований, аналитики Parimatch предоставили свой прогноз как на результаты группового этапа, так и на победителя турнира.

По мнению экспертов, в игре NBA 2K20 на Sony Playstation 4 больше всего шансов на успех будет у представителя БК «Запорожье» Андрея Кожемякина, который сыграет за «Даллас Маверикс») – 36%. Его основными конкурентами будут Антипов Александр («Прометей»/«Филадельфия 76ерс»), Кондраков Юрий («Киев-Баскет»/«Юта Джаз»), Новиков Роман («Одесса»/«Нью-Орлеан Пеликанс») и Прокопенко Вадим («Одесса»/«Бруклин Нетс»).

Впрочем, расклады еще могут сильно поменяться. Многое будет зависеть от того, как игроки проявят себя во время группового этапа (17-18 апреля). Те болельщики, которые до объявления карантина следили за играми Суперлиги Пари-Матч, должны хорошо знать, чего именно ждать от участников турнира и смогут удачно спрогнозировать немало результатов.

Каждая группа (всего их четыре) сформирована из трех киберспортсменов, двое лучших выйдут в плей-офф.

1/4 финала состоится 22 апреля, полуфинал –25 апреля. Финал и матчи за 3-е место Сyber Суперлига Пари-Матч пройдут 28 апреля.