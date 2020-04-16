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Звезда НБА будет снабжать продуктами сотни семей 8 недель подряд

Звезда НБА будет снабжать продуктами сотни семей 8 недель подряд
16:23 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Джеймс Харден объединился с сетью супермаркетов, чтобы помочь жителям Хьюстона, пострадавшим от коронавируса.

Защитник клуба североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Хьюстон Рокетс" Джеймс Харден будет на протяжении восьми недель снабжать продуктами по 600 семей Хьюстона, пострадавших от коронавируса.

Об этом сообщает официальный сайт НБА.

В заявлении говорится, что для этого самый ценный игрок регулярного чемпионата НБА сезона-2017/18 Харден объединился с сетью местных супермаркетов.

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Сезон-2019/20 в НБА приостановлен из-за коронавируса, как и большинство соревнований по всему миру.

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Все по теме:

Баскетбол, НБА, БК Хьюстон, Новости баскетбола, Коронавирус, Джеймс Харден.
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