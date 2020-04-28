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"Был чертовски близок к тому, чтобы расплакаться": Леброн о фильме про Джордана

"Был чертовски близок к тому, чтобы расплакаться": Леброн о фильме про Джордана
10:33 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Леброн Джеймс поделился эмоциями от фильма про Джордана.

Звезда "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс признался, что едва сдержал слёзы во время просмотра четвёртой серии документального фильма "Последний танец" о легенде НБА Майкле Джордане.

"Смотрю четвёртую серию. В момент, когда Эм Джей держит свой первый кубок чемпиона, я был чертовски близок к тому, чтобы расплакаться. Сложно объяснить эти чувства и уровень эмоций, когда ты прошёл через весь этот огонь", – написал Леброн на своей странице в "Твиттере".

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"Последний танец" — документальный фильм о Майкле Джордане и "Чикаго Буллз" 1990-х, снятый ESPN. В сериал вошли интервью с ключевыми игроками команды: Скотти Пиппеном, Деннисом Родманом, Стивом Керром, главным тренером Филом Джексоном, а также другими звёздами — Чарльзом Баркли, Патриком Юингом, Мэджиком Джонсоном, Коби Брайантом и многими другими.

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Баскетбол, НБА, Леброн Джеймс, Новости спорта.
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