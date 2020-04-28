"Был чертовски близок к тому, чтобы расплакаться": Леброн о фильме про Джордана

Новости спорта:Леброн Джеймс поделился эмоциями от фильма про Джордана.

Звезда "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс признался, что едва сдержал слёзы во время просмотра четвёртой серии документального фильма "Последний танец" о легенде НБА Майкле Джордане.

"Смотрю четвёртую серию. В момент, когда Эм Джей держит свой первый кубок чемпиона, я был чертовски близок к тому, чтобы расплакаться. Сложно объяснить эти чувства и уровень эмоций, когда ты прошёл через весь этот огонь", – написал Леброн на своей странице в "Твиттере".

"Последний танец" — документальный фильм о Майкле Джордане и "Чикаго Буллз" 1990-х, снятый ESPN. В сериал вошли интервью с ключевыми игроками команды: Скотти Пиппеном, Деннисом Родманом, Стивом Керром, главным тренером Филом Джексоном, а также другими звёздами — Чарльзом Баркли, Патриком Юингом, Мэджиком Джонсоном, Коби Брайантом и многими другими.