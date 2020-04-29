Звезда НБА: Если на трибунах не будет болельщиков, это будет отстой

Новости спорта:Стефу трудно представить игры НБА без болельщиков на трибунах.

Разыгрывающий Голден Стэйт Стефен Карри отреагировал на слухи о возможном продолжении сезона НБА без зрителей.

"Если на трибунах не будет болельщиков, это будет отстой. Знаю, что лига хочет поскорее возобновить сезон. Но мне трудно представить матчи без зрителей. Вряд ли кто-то был бы рад этому при все желании.

Вот представьте: начинается финальная серия, игроки входят в пустое здание. Не думаю, что они испытают незабываемые чувства. Именно зрители создают необходимую атмосферу, ты испытываешь выброс адреналина", - заявил Карри в эфире подкаста The Rory&Carson.

Напомним, что лига приостановила сезон после того, как у игрока Юты диагностировали коронавирус.