Чемпион НБА остается в Химках

Новости спорта:Химки удержали чемпиона НБА.

Московские "Химки", скорее всего, и в следующем сезоне смогут рассчитывать на центрового Тимофея Мозгова, сообщил генеральный менеджер команды Павел Астахов.

"Он, вероятно, останется в команде. Мы начнем переговоры о продлении его контракта. Сейчас Мозгов сосредоточен на своем выздоровлении. Похоже, он будет готов играть в следующем сезоне", - рассказал Астахов.

Мозгов, который выиграл титул НБА с "Кливлендом" в 2016 году, вернулся в "Химки" прошлым летом, подписав с российским клубом годичный контракт. Тем не менее, 33-летний центровой сборной России так и не смог сыграть ни в Евролиге, ни в Лиге ВТБ из-за травмы колена. Ожидалось, что он дебютирует в "Химках" в решающих матчах сезона.