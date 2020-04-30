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Чемпион НБА остается в Химках

Чемпион НБА остается в Химках
14:13 Сегодня Телеграф terrikon.com

Новости спорта:Химки удержали чемпиона НБА.

Московские "Химки", скорее всего, и в следующем сезоне смогут рассчитывать на центрового Тимофея Мозгова, сообщил генеральный менеджер команды Павел Астахов.

"Он, вероятно, останется в команде. Мы начнем переговоры о продлении его контракта. Сейчас Мозгов сосредоточен на своем выздоровлении. Похоже, он будет готов играть в следующем сезоне", - рассказал Астахов.

Назван лучший футболист XXI века

Мозгов, который выиграл титул НБА с "Кливлендом" в 2016 году, вернулся в "Химки" прошлым летом, подписав с российским клубом годичный контракт. Тем не менее, 33-летний центровой сборной России так и не смог сыграть ни в Евролиге, ни в Лиге ВТБ из-за травмы колена. Ожидалось, что он дебютирует в "Химках" в решающих матчах сезона.

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Баскетбол, НБА, БК Химки, Новости спорта.
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