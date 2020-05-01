В НБА подсчитали наихудший месяц для возвращения сезона

Новости спорта:Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) рассматривает различные варианты рестарта сезона.

Наихудшим сценарием для ассоциации считается возобновление регулярного чемпионата лишь в декабре, сообщает ESPN.

Если баскетбол в США не смогут возобновить раньше зимы, то нынешний сезон завершится к лету прошлого года, а количество матчей следующего розыгрыша будет сокращено.

Подобное развитие событий является запасным, пока же часть команд сегодня уже вернулись к тренировкам, а сезон рассчитывают возобновить летом.

Последний матч в регулярном чемпионате НБА был сыгран 12 марта, после чего непосредственной причиной для остановки стало заражение коронавирусом игрока клуба "Юта Джаз" Руди Гобера.