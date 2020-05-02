Следующий сезон НБА может стартовать в декабре

НБА рассматривает сценарий, при котором старт следующего баскетбольного сезона будет отложен до декабря.
Соответствующее решение в пятницу обсудили комиссар Ассоциации Адам Сильвер и совет управляющих НБА.
При этом идею рассматривают вне зависимости от того, как и когда завершится нынешний сезон, бессрочно приостановленный из-за пандемии COVID-19.
Идею перенести старт регулярного чемпионата на декабрь двумя месяцами ранее выдвинул исполнительный директор Атланта Хокс Стив Кунин.
Вчера стало известно, что НБА перенесла лотерею и комбайн грядущего драфта на неопределенный срок. Сам драфт пока запланирован на 25 июня.
Последний матч в НБА был сыгран 12 марта. Чемпионат был остановлен после того, как первым из баскетболистов положительный тест на коронавирус сдал Руди Гобер.