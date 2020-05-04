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Сборная Украины соберется летом на тренировочный сбор

Сборная Украины соберется летом на тренировочный сбор
17:37 Сегодня Телеграф ФБУ Фото: ФБУ

Новости спорта:Все сборные вернуться к тренировкам.

В августе этого года все сборные Украины по баскетболу проведут тренировочный сбор. Об этом рассказал генеральный секретарь Федерации баскетбола Украины Владимир Драбиковский.

"Мы планируем в августе провести серию сборов для сборных каждой из возрастных групп с прицелом их выступлений на чемпионате Европы U16, U18 та U20 в 2021 году.

Окна игр национальных сборных FIBA не отменяла, они под вопросом, но шансы остаются увидеть баскетбол уровня сборных еще в этом году. На сегодня мы готовим тренировочный сбор, который женская и мужская национальные сборные Украины должны провести также в августе в Украине. Очевидно, что все зависит от ситуации с пандемией и возвращения всех нас к нормальному ритму жизни", - сказал Драбиковский.

Сборная победителей Лиги чемпионов

Напомним, что из-за коронавируса ФБУ завершила чемпионат Украины досрочно, отдав победу промежуточным лидерам.

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Сборная Украины, Баскетбол, ФБУ, Новости спорта, ФИБА.
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