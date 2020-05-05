Скачать
Вторник, 05.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине разрешают тренировки в командных видах спорта
В Украине разрешают тренировки в командных видах спорта
Сборная победителей Лиги чемпионов
Сборная победителей Лиги чемпионов
Украинка вошла в список рекордсменок женского тенниса
Украинка вошла в список рекордсменок женского тенниса
ЛеБрона Джеймса уличили в измене (Фото)
ЛеБрона Джеймса уличили в измене (Фото)

Экс-звезда НБА станет президентом Лиона

Экс-звезда НБА станет президентом Лиона
09:59 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Тони Паркер подтвердил, что станет президентом «Лиона».

Французский разыгрывающий Тони Паркер, выступавший за клубы Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио Спёрс» и «Шарлотт Хорнетс», подтвердил, что станет президентом французского «Лиона» после того, как нынешний президент клуба Жан-Мишель Оляс покинет свой пост в 2023 году.

«Во-первых, это правда и это огромная честь для меня. Никогда в жизни не думал, что что-то подобное случится со мной. Это потрясающая возможность. «Лион» – одна из 50 лучших команд в мире. У них одна из лучших инфраструктур и большой бюджет. Это прекрасная возможность вырасти и получить один из лучших продуктов", — приводит слова Паркера The Undefeated.

ЛеБрона Джеймса уличили в измене (Фото)

Тони Паркер уже является президентом французского баскетбольного клуба «Виллербан».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Баскетбол, НБА, Тони Паркер, Новости спорта.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Тайсон Фьюри: Джошуа абсолютно не опасен
02 Днепр-1 поддержал расширение УПЛ
03 У футболистов 10 немецких клубов нашли коронавирус
04 Гутцайт назвал главное условие для тренировок команд
05 Финалисты Кубка Испании попросили перенести матч
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь