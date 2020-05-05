Стартует чемпионат Украины по кибербаскетболу

Новости спорта:Сегодня начинается открытый чемпионат Украины по кибербаскетболу.

Организатором соревнований является Федерация кибербаскетболу Украины, информационным партнером - Федерация баскетбола Украины.

Всего будет сыграно 300 матчей онлайн плей-офф и гранд финал. Соперники будут соревноваться в игре в NBA 2k20 на PlayStation 4, призовой фонд составит 15 тысяч гривен. Зарегистрироваться для участия в турнирах можно на официальном сайте соревнований.

Участие в турнире также примут профессиональные баскетболисты, в частности Александр Кобец ("Черкасские Мавпы"), Роман Новиков ("Одесса"), Юрий Кондраков ("Киев-Баскет"), которые недавно участвовали в турнире Cyber Суперлига Пари-Матч.