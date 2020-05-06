Некоторые игроки НБА отказываются возвращаться к тренировкам

Новости спорта:Некоторые игроки НБА отказались возвращаться на тренировочные базы.

Журналист ESPN Брайан Уиндхорст сообщил, что некоторые игроки НБА пока отказываются вернуться на тренировочные базы команд. В ряде американских штатов власти облегчат режим самоизоляции с 8 мая.

«Две команды, с которыми я разговаривал этим утром, базирующиеся в штатах, где был ослаблен режим самоизоляции, не намерены открывать свои тренировочные центры 8 мая. Представители ещё одного клуба сообщили, что опросили своих игроков по Zoom на прошлой неделе и большинство высказалось против открытия базы», – приводит слова Уиндхорста TalkBasket.

Регулярный чемпионат НБА был приостановлен 11 марта, после того как коронавирус обнаружили у французского центрового «Юты Джаз» Руди Гобера. Позже COVID-19 был диагностирован ещё у ряда игроков лиги, в том числе у форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта.