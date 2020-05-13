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Элитный лагерь G-Лиги НБА отменен

Элитный лагерь G-Лиги НБА отменен
10:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФБУ

Новости спорта:НБА отменила Элитный лагерь G-Лиги.

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) из-за панедми коронавируса отменила Элитный лагерь G-Лиги 2020 года, который должен был состояться в мае.

По информации пресс-службы Федерации баскетбола Украины, об этом сообщил обозреватель Шамс Чарания со ссылкой на собственные источники.

Элитный лагерь G-Лиги является одной из площадок для скаутинга накануне драфта.

В прошлом году в нем приняли участие 80 игроков. Пятерых из них выбрали на драфте.

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Ранее сообщалось, что НБА из-за пандемии коронавируса перенесла на неопределенный срок комбайн и драфт. Сейчас в лиге согласовывают возможные сроки их проведения и изучают возможность проведения виртуальных версий.

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Баскетбол, НБА, ФБУ, Новости спорта.
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