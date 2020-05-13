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Раскрыты подробности натурализации игрока для сборной Украины

Раскрыты подробности натурализации игрока для сборной Украины
12:00 Сегодня Телеграф basket.com.ua Фото: ФБУ

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Генеральный менеджер национальных сборных Украины Андрей Лебедев раскрыл некоторые подробности процесса натурализации игрока для мужской национальной сборной Украины.

«Шепард, если говорим как есть, никогда не был опцией номер один. Он возник, как запасной вариант и был запасной опцией, которую мы также развивали. Но ультиматума «Шепард или нет» у нас никогда не было. У нас был ни один и не два кандидата, Кейси не был человеком, вокруг которого вертится планета. Да, в какой-то момент он стал единственным, но и с ним в итоге не сложилось.

Правда, что был интерес к Кори Уолдену (игрок «Партизана»), и был еще один игрок, по которому шел предметный разговор. Но с Уолденом ситуация продвинулась дальше всего, и он со своей стороны делал все, что нам нужно, выслал необходимые документы. Но по той же причине, что и в женской сборной, мы не смогли его натурализовать. Но желание у него остается, мы с ним в контакте и если появится возможность… Его кандидатура была в первоначальном приоритете у тренера.

Нам нужен надежный игрок в первую очередь. Должно совпасть море факторов — не нужно быть очень сильным индивидуально, мега-скорером или безумным дриблером. У нас были примеры, когда индивидуально сильные игроки приходили, но каши с ними сварить было невозможно. Некоторые нюансы ломали химию.

Реалии таковы, что у нас есть Лукашов, есть Санон, Мишула, которые, при всем уважении, не чистые первые номера. Мишула чувствует себя более уютно в позиции атакующего разыгрывающего. Есть подрастающие ребята — тот же 18-летний Илья Заяц, который может вырасти в перспективного заднего.

Квентин Питерсон? Я ни разу не слышал, чтобы его кандидатура обсуждалась в контексте натурализации. Может я чего-то не знаю… Да, он индивидуально хороший игрок с атакующим арсеналом, но я не увидел у него какой то мега-защиты. Я не уверен, что это тот игрок, который нужен национальной сборной. Да, он забивал по 80 миллионов очков, был лидером клуба… Не знаю его личных и человеческих качеств, но слухов ходит много.

Брюс Мэйси — хороший игрок и парень. Его кандидатура обсуждалась точно. По Петерсону еще раз: Николаев был первой для него командой, в которой он сыграл плюс-минус весь сезон. О чем-то это, наверное, говорит», - сказал Лебедев.

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Напомним, что ранее главный тренер сборной Айнарс Багатскис признал, что приглашение Кейси Шепарда было ошибкой.

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