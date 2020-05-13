Рестарт НБА: решение будет принято в течение 2-4 недель

Новости спорта:Регулярный чемпионат был прерван в марте.

Решение о возобновлении сезона в НБА будет принято в течение ближайших 2-4 недель, о чем сообщил на встрече с губернаторами штатов США комиссар лиги Адам Сильвер.

На прошлой неделе функционер заявлял о возможности ограничения числа баскетбольных локаций до одной или двух при условии возобновления кампании.

Ранее НБА уже рассматривала вариант со стартом следующего сезона в декабре, невзирая на судьбу сезона нынешнего.

Последний матч регулярного чемпионата ассоциации был сыгран 12 марта. С тех пор лига ушла на карантин из-за пандемии коронавируса.