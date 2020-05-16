НБА хочет вернуть болельщиков на трибуны

Новости спорта:В Лиге рассчитывают рассаживать болельщиков на трибунах через одного.

Комиссар НБА Адам Сильвер выразил надежду, что лиге удастся проводить матчи с частично заполненными трибунами.

"Очень жаль, но пустые трибуны могут стать для нас на какой-то период реальностью. Возможно, в какой-то момент мы уже сможем частично заполнять трибуны, располагая фанатов через одно или два места. В ближайшее время вакцины от коронавируса не ожидается. Мы не сможем собрать полную арену на 19 тысяч человек, но, может быть, нам удастся пустить на трибуны пять тысяч человек? Или восемь тысяч? Нужно посмотреть, что можем сделать", — приводит слова Адама Сильвера ESPN.

Напомним, сезон Национальной баскетбольной ассоциации был приостановлен в середине марта, после того как у центрового «Юты Джаз» Руди Гобера диагностировали коронавирус. Руководство лиги до сих пор не может назвать дату возобновления чемпионата.