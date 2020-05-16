Скачать
Суббота, 16.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Большой футбол возвращается: где и когда смотреть матчи Бундеслиги 16 мая
Большой футбол возвращается: где и когда смотреть матчи Бундеслиги 16 мая
Клубы Примеры подозреваются в договорном матче
Клубы Примеры подозреваются в договорном матче
Милевский: Ждал вызов в сборную Украины, но прошел месяц-второй-третий
Милевский: Ждал вызов в сборную Украины, но прошел месяц-второй-третий
Дэвид Хэй представил свой топ-10 лучших супертяжей в истории
Дэвид Хэй представил свой топ-10 лучших супертяжей в истории

НБА хочет вернуть болельщиков на трибуны

НБА хочет вернуть болельщиков на трибуны
12:16 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:В Лиге рассчитывают рассаживать болельщиков на трибунах через одного.

Комиссар НБА Адам Сильвер выразил надежду, что лиге удастся проводить матчи с частично заполненными трибунами.

"Очень жаль, но пустые трибуны могут стать для нас на какой-то период реальностью. Возможно, в какой-то момент мы уже сможем частично заполнять трибуны, располагая фанатов через одно или два места. В ближайшее время вакцины от коронавируса не ожидается. Мы не сможем собрать полную арену на 19 тысяч человек, но, может быть, нам удастся пустить на трибуны пять тысяч человек? Или восемь тысяч? Нужно посмотреть, что можем сделать", — приводит слова Адама Сильвера ESPN.

Напомним, сезон Национальной баскетбольной ассоциации был приостановлен в середине марта, после того как у центрового «Юты Джаз» Руди Гобера диагностировали коронавирус. Руководство лиги до сих пор не может назвать дату возобновления чемпионата.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Баскетбол, НБА, Новости баскетбола, Коронавирус, Адам Сильвер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Команда Хацкевича пробилась в РПЛ
02 Ляшко: "Футбол без зрителей – это не футбол"
03 Дэвид Хэй представил свой топ-10 лучших супертяжей в истории
04 Гент не будет удерживать Яремчука летом
05 Реал может бесплатно потерять Бэйла и Хамеса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь