НБА хочет ускорить возобновление сезона

Новости спорта:Подготовку могут уместить в 2-3 недели.

Тренировочный лагерь команд НБА перед возобновлением сезона может быть сокращен до 2-3 недель, чтобы команды поскорее вернулись к игре.

Изначально планировалось, что команды будут заниматься 4-5 недель прежде, чем сезон возобновится, но НБА может решить, что на это нет времени.

Также лига может разрешить членам семей баскетболистов находиться с ними в том городе, где будут проходить отдельные матчи.

НБА не спешит с принятием решения о возобновлении чемпионата и должна определиться с будущим сезона в течение нескольких недель.

Последний матч в чемпионате Ассоциации состоялся 12 марта. На момент остановки сезона место в плей-офф гарантировали себе четыре франшизы.