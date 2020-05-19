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ЛеБрон Джеймс: Джордан - убийца, я был бы идеальным партнером

ЛеБрон Джеймс: Джордан - убийца, я был бы идеальным партнером
09:40 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Джеймс отметил, что его навыки дополнили бы стиль игры экс-баскетболиста.

Форвард Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрон Джеймс рассказал о своем отношении к легендарному баскетболисту Майклу Джордану.

"Лично для меня игра команды всегда на первом месте. Думаю, что мои лучшие стороны прекрасно раскрылись бы в игре с Джорданом. Майк - убийца.

Когда мы говорим об игре Джордана, на ум сразу приходят его броски. А мое умение читать игру и отдавать передачи отлично сочеталось бы с его умением набирать очки", - заявил баскетболист в интервью Youtube-каналу Uninterrupted.

Напомним, что Джордан - шестикратный чемпион НБА в составе Чикаго Буллз. Джеймс трижды становился чемпионом лиги - дважды с Майами Хит и один раз в составе Кливленда.

Девушка-боец UFC любит полностью обнаженной тренироваться и не только (Фото 18+)

Ранее сообщалось, что Джордан обошел ЛеБрона в рейтинге лучших игроков в истории НБА.

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Баскетбол, НБА, Леброн Джеймс, Майкл Джордан.
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