ЛеБрон Джеймс: Джордан - убийца, я был бы идеальным партнером

Новости спорта:Джеймс отметил, что его навыки дополнили бы стиль игры экс-баскетболиста.

Форвард Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрон Джеймс рассказал о своем отношении к легендарному баскетболисту Майклу Джордану.

"Лично для меня игра команды всегда на первом месте. Думаю, что мои лучшие стороны прекрасно раскрылись бы в игре с Джорданом. Майк - убийца.

Когда мы говорим об игре Джордана, на ум сразу приходят его броски. А мое умение читать игру и отдавать передачи отлично сочеталось бы с его умением набирать очки", - заявил баскетболист в интервью Youtube-каналу Uninterrupted.

Напомним, что Джордан - шестикратный чемпион НБА в составе Чикаго Буллз. Джеймс трижды становился чемпионом лиги - дважды с Майами Хит и один раз в составе Кливленда.

Ранее сообщалось, что Джордан обошел ЛеБрона в рейтинге лучших игроков в истории НБА.