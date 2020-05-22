В НБА намечается массовое тестирование команд на коронавирус

Новости спорта:НБА готовит клубы к массовому тестированию на коронавирус.

Национальная баскетбольная ассоциация приступила к подготовке клубов к массовому тестированию на коронавирус.

Комиссар лиги Адам Сильвер готов проводить ежедневное тестирование для снижения риска заболевания COVID-19 после возобновления матчей, сообщает Sportsnet.

Характерно, что в случае положительного теста у игроков, чемпионат не будет останавливаться. Баскетболисты в таком случае будут отправлены на самоизоляцию.

Последний матч в НБА состоялся 12 марта. Владелец команды "Милуоки Бакс" Марк Лэсри рассказал, что ожидает возобновления чемпионата в течение шести-восьми недель.