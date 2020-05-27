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Игрок Днепра перенес операцию на ноге

Игрок Днепра перенес операцию на ноге
10:59 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Атакующий защитник сборной Украины по баскетболу и "Днепра" Иссуф Санон перенес операцию на ноге.

10 дней баскетболист будет находиться в специальной ортопедической обуви, после чего начнется реабилитационный период. Об этом вчера вечером сообщил президент БК "Днепр" Валерий Кондратьев в Facebook.

"Сегодня в Киеве атакующему защитнику "Днепра" Иссуфу Санону была сделана плановая операция на пятой плюсневой кости, все прошло по плану, теперь 10 дней в ортопедическом сапоге и можно начинать реабилитационный период...", - говорится в сообщении.

В последнем сезоне Иссуф Санон сыграл 12 поединков в украинской Суперлиге. В среднем за матч он набирал 13,4 очка, делал 4,7 подбора и 1,8 передачи.

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Напомним, что из-за пандемии коронавируса сезон-2019/20 завершили досрочно, а победителем по итогам стал баскетбольный клуб "Днепр".

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НБА, БК Днепр, УПЛ, ФБУ, Валерий Кондратьев.
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