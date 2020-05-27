Команда Михайлюка ищет нового генерального менеджера

Новости спорта:В команду могут войти новые кадры во время паузы, вызванной пандемией.

Руководство команды НБА Детройт Пистонз приступило к поиску нового генерального менеджера, который бы сотрудничал внутри франшизы с Эдом Стефански.

Уже в ближайшее время будут проведены первые собеседования с потенциальными кандидатами на должность, которую с 2018 года фактически выполняет Стефански, хотя и значится в структуре Пистонз как старший советник.

Отметим, что за Детройт выступает украинский легкий форвард Святослав Михайлюк.

Пистонз находятся на 13-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции НБА. Сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Сообщалось, что франшизы НБА понесут дополнительные расходы в случае недоигранной «регулярки» — согласно договору с региональным телевидением, каждая команда должна отыграть не меньше 70 матчей.