Прометей возглавил бывший тренер Николаева

Виталий Черний назначен новым главным тренером Прометея, о чем сообщил президент каменского клуба Владимир Дубинский.
С наставником подписан трехлетний контракт. В его штаб войдут Дмитрий Марков и Сергей Алферов, помогавшие в прошлом сезоне предыдущему тренеру, латвийцу Карлису Муйжниексу.
В течение последних двух лет Черний тренировал Николаев, занимая с Корабелами пятое и седьмое места в Суперлиге. Ранее он также возглавлял БК Киев и Будивельник.
По итогам прошлого сезона, дебютного в Суперлиге, Прометей финишировал на третьем месте. Чемпионат Украины был завершен досрочно в связи с пандемией COVID-19.