Прометей возглавил бывший тренер Николаева

Новости спорта:Контракт на три года.

Виталий Черний назначен новым главным тренером Прометея, о чем сообщил президент каменского клуба Владимир Дубинский.

С наставником подписан трехлетний контракт. В его штаб войдут Дмитрий Марков и Сергей Алферов, помогавшие в прошлом сезоне предыдущему тренеру, латвийцу Карлису Муйжниексу.

В течение последних двух лет Черний тренировал Николаев, занимая с Корабелами пятое и седьмое места в Суперлиге. Ранее он также возглавлял БК Киев и Будивельник.

По итогам прошлого сезона, дебютного в Суперлиге, Прометей финишировал на третьем месте. Чемпионат Украины был завершен досрочно в связи с пандемией COVID-19.