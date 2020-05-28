О легенде НБА Коби Брайанте напишут книгу

Новости спорта:Ждать осталось недолго.

Коби Брайант в 41-летнем возрасте 26 января погиб после падения вертолета. Вместе с 5-кратным чемпионом НБА с Лейкерс и двукратным олимпийским чемпионом мгновенная смерть настигла его 13-летнюю дочь и еще семерых человек.

Майк Шиельски из издания «Philadelphia Inquirer» объявил, что осенью 2021 года выпустит книгу «Запомните его имя: Взлет Коби Брайанта».

В своем творении Шиельски планирует сконцентрироваться на ранних годах карьеры баскетболиста: становлении личности Брайанта во время его выступлений за школу Lower Merion.