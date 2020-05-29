Кармело Энтони: Непозволительно сравнивать Джордана, ЛеБрона и Брайанта

Новости спорта:Форвард считает, что необходимо ценить каждое поколение в равной степени.

Известный баскетболист Портленд Трэйл Блэйзерс Кармело Энтони пояснил, почему не стоит сравнивать трех великих игроков НБА.

"Когда мы их пытаемся сравнить, то даем понять, что не ценим того, что уже имеем. Не так важно, какие поколения мы противопоставляем друг другу. Не пойму, по какой причине мы не можем относиться ко всем одинаково за то, что они привнесли в игру.

Джордан – величайший в истории, с этим все согласны и все это знают. Однако из-за чего мы не отдаем должное ЛеБрону? Почему нельзя сказать что и Джордан, и Леброн, и Коби — великие? Непозволительно говорить такие вещи, потому что всегда есть всякие разговоры в обществе", - цитирует игрока Clutch Points.

Отметим, что ранее ЛеБрон заявил, что был бы идеальным партнером для Джордана.