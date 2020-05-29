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Кравцов: Политика Детройта не дала мне шанса раскрыться в НБА

Кравцов: Политика Детройта не дала мне шанса раскрыться в НБА
12:34 Сегодня Телеграф

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32-летний центровой Вячеслав Кравцов рассказал о том, как играл в НБА за «Детройт Пистонс».

«В «Детройте» мне все рассказывали: «Вау, мы не можем поверить, какого атлетичного и перспективного украинца мы подписали!». Говорили, что у меня все хорошо с тактикой, с мышлением и я буду разрывать лигу. Я настроился разрывать. Знал, что есть перспективный центровой Грег Монро, но после того как я подписал контракт, они задрафтовали Драммонда. Ну и если ты выбираешь игрока под высоким пиком, то надо его заигрывать, несмотря ни на что. Как бы плохо он не играл, они будут его заигрывать, пока все из него не выжмут. Я был под двумя пятыми номерами, которых не знаю, как можно было подвинуть.

Я всегда боялся, что попаду к каким-то монстрам, с которыми не знаю, что буду делать, но на деле все оказалось обычно и со всеми можно играть. Но политика клуба не дала мне шанса раскрыться.

В то же время, когда ты играешь против Хардена, Коби, Карри, вообще не понимаешь, что они себе позволяют. Они мотивируют партнеров, они в нападении везде, они в защите везде — ну кроме Хардена, конечно. Я восхищался Дуайтом Ховардом, видя некую схожесть в нашей игре. Но, оказавшись в лиге, понял, что Демаркус Казинс — это центровой, с которым вообще ничего невозможно сделать. Он делал все, что хотел на тот момент, когда я выступал в НБА», - сказал Кравцов.

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Напомним, что Вячеслав Кравцов играл в НБА с 2012 по 2014 год за «Детройт Пистонс» и «Финикс Санс».

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Сборная Украины, Баскетбол, Вячеслав Кравцов, ФБУ.
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