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Сезон НБА может возобновиться 31 июля

Сезон НБА может возобновиться 31 июля
23:47 Пт, 29 Май 2020 Телеграф sportarena.com Фото: Twitter

Новости спорта:Франшизы хотят завершить чемпионат не позднее 1 октября.

Комиссар Национальной баскетбольной ассоциации Адам Сильвер совместно с офисом лиги сообщил о дате 31 июля как базовой для возобновления сезона.

Также, по информации журналиста The Athletic Шэмса Чарании, генеральные менеджеры франшиз по итогам сегодняшней видеоконференции с Сильвером сообщили о намерениях завершить сезон 2019/20 не позднее 1 октября.

Источники ESPN сообщали, что Ассоциация с огромной долей вероятности не станет доигрывать регулярный чемпионат, а возобновит сезон матчами плей-офф, не разделяя команды по конференциям.

На прошлой неделе НБА уже начала готовить команды к массовому тестированию на коронавирус, предполагая скорое возобновление матчей лиги.

Последний матч регулярного чемпионата НБА был сыгран 12 марта, после чего лига ушла на паузу из-за пандемии COVID-19.

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НБА, Адам Сильвер, Баскетол.
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