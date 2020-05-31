Стала известна ориентировочная дата драфта НБА

Новости спорта:Для лиги важнее сейчас доиграть сезон.

Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) рассчитывает провести процедуру драфта в этом году 25 сентября.

На встрече комиссара лиги Адама Сильвера с владельцами и генеральными менеджерами команд было решено, что важнее сейчас завершить нынешний розыгрыш чемпионата, из-за чего драфт решили сдвинуть.

Напомним, что в грядущем драфте примет участие форвард Химика Андрей Войналович.

Ранее сообщалось, что базовая дата возобновления нынешнего сезона — 31 июля. Ассоциация с большой долей вероятности не станет доигрывать регулярный чемпионат, а возобновит сезон матчами плей-офф, не разделяя команды по конференциям.

Последний матч регулярного чемпионата НБА был сыгран 12 марта, после чего лига ушла на паузу из-за пандемии COVID-19.