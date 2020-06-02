Регулярный чемпионат НБА доиграет только 22 команды из 30-ти

Новости спорта:Аутсайдеры сезона не будут играть.

Регулярный чемпионат НБА 2019/20 доиграет только 22 команды из 30-ти. Такой формат поддержали большинство клубов. Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Голосование генеральных менеджеров состоится 4 июня.

«Сейчас огромное внимание уделяется модели с 22 командами в Орландо. НБА продолжает работу над деталями, на этой неделе они закончат работу над структурой и форматом возобновления сезона. В четверг пройдет голосование. Ожидается, что решение будет принято подавляющим большинством голосов», - сказал Воджнаровски.

Таким образом, регулярный чемпионат доиграют клубы, которые входят в зону плей-офф, а также те, кто отстают не более чем на 6 матчей, а именно: «Портленд», «Нью-Орлеан», «Сакраменто», «Сан-Антонио», «Финикс», «Вашингтон».