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Комментатор НБА уволился после обвинений в расизме

Комментатор НБА уволился после обвинений в расизме
07:28 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Комментатор матчей «Сакраменто» уволился из-за обвинений в расизме.

Штатный комментатор матчей клуба НБА «Сакраменто Кингз» Грант Нейпир уволился по собственному желанию, из-за обвинений в расизме от бывших игроков, сообщает журналист The Athletic Джейсон Джонс в «Твиттере».

«Грант Нейпир подал в отставку. Мы благодарим его за его вклад в команду и желаем всего наилучшего», – сказано в заявлении клуба.

«Хочу поблагодарить болельщиков за их огромную любовь и поддержку. Всегда буду оставаться частью нации «Кингз» в своем сердце», – так прокомментировал ситуацию сам Нейпир.

Вслед за уходом из штата «Сакраменто», о расставании с Нейпиром объявила и местная радиостанция Sports 1140 KHTK.

Ранее 60-летний Нейпир был отправлен в административный отпуск из-за комментариев, которые он сделал относительно движения «Жизнь чернокожего имеет значение» и смерти Джорджа Флойда. Отвечая на вопрос экс-игрока «Сакраменто» Демаркуса Казинса по поводу лозунга «Жизнь чернокожего имеет значение», Нейпир написал, что «жизнь каждого человека имеет значение».

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Все по теме:

Баскетбол, НБА, Карантин, БК Сакраменто, Грант Нейпир.
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