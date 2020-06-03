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БК Прометей создаст женскую баскетбольную команду

БК Прометей создаст женскую баскетбольную команду
15:58 Сегодня Телеграф sportarena Фото: ФБУ

Новости спорта:За женский Прометей будут играть некоторые представительницы сборной Украины.

Клуб мужской Суперлиги по баскетболу Прометей создаст женскую команду, которая также будет представлять Каменское Днепропетровской области в чемпионате Украины.

«У команды уже есть главный тренер, есть шесть подписанных игроков. Я бы не хотел называть имен до 15 июня по абсолютно объективным причинам. У нас есть договоренность, что сначала мы получим официальное разрешение и письмо Федерации баскетбола на участие в Суперлиге, а после этого будем объявлять об амбициях, тренеров, игроков», — заявил президент Прометея Владимир Дубинский.

«Могу сказать одно: это будет очень интересная команда. Мы провели переговоры, что Федерация даст согласие и позволит нам участие в Суперлиге и уже подписаны определенные контракты. Это будут интересные имена и фамилии. Думаю, что мы всколыхнем немного Украину. Мы очень благодарны девушкам за то, что они согласились. Это будет молодая и мощная команда. Можно сказать так: игроки сборной Украины дали добро на участие в команде Прометей».

Помимо баскетбольных мужской и женской команд, под именем Прометея существуют также мужская и женская команды по волейболу.

Прометей в прошлом сезоне Суперлиги финишировал на третьем месте, уступив лишь Днепру и Киев-Баскету. Чемпионат был прерван досрочно.

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Баскетбол, Новости баскетбола, БК Прометей.
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