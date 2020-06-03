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Регулярный сезон НБА доиграют в Орландо

Регулярный сезон НБА доиграют в Орландо
19:23 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:Голосование состоится в четверг.

22 команды НБА доиграют восемь матчей регулярного чемпионата с целью определения участников плей-офф, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

К 16 командам, на данный момент занимающим места в зоне плей-офф от каждой конференции, добавятся Нью-Орлеан Хорнетс, Портленд Трэйл Блэйзерс, Финикс Санз, Сакраменто Кингз, Сан-Антонио Сперс (Запад) и Вашингтон Уизардз (Восток).

Все оставшиеся матчи регулярного чемпионата состоятся в Орландо, на территории комплекса ESPN. Предполагаемая дата возобновления сезона — 31 июля. Завершить кампанию 2019/20 планируют 12 октября.

Голосование в поддержку данного варианта завершения сезона состоится завтра, 4 июня. Чемпионат НБА был приостановлен из-за пандемии COVID-19 еще 12 марта.

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Баскетбол, НБА, Новости баскетбола.
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