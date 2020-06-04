Лидер сборной Украины продолжит карьеру в России

Новости спорта:С ней в Новосибирск переберется партнер по сборной Науменко.

Лидер сборной Украины Алина Ягупова проведет следующий сезон в составе новосибирского Динамо.

Прежним клубом Ягуповой был Фенербахче, в составе которого украинка была признана MVP сезона в женской Евролиге со средним показателем результативности в 21,3 очка за игру.

К Алине в новом клубе присоединится другая баскетболистка национальной сборной Украины Людмила Науменко, которая также выступала в Турции — за местную Чукурову.

В регулярном чемпионате женской российской Премьер-лиги Динамо заняло шестое место в регулярном чемпионате и завершило минувший сезон на втором месте в турнире проигравших.