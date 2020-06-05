22 команды НБА завершат сезон

Новости спорта:Единственной командой, проголосовавшей против, был Портленд.

Совет управляющих франшиз Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) проголосовал за план завершения сезона 2019/20 в формате из 22 команд. Чемпионат возобновят в Орландо, штат Флорида.

По плану, который представил комиссар НБА Адам Сильвер, 13 команд Западной конференции и 9 команд Восточной сыграют восемь игр регулярного чемпионата, чтобы выявить оставшиеся путевки в плей-офф. Таким образом, к текущим «восьмеркам» в турнирной таблице присоединятся оставшиеся команды с наивысшим процентом побед: Нью-Орлеан Хорнетс, Портленд Трэйл Блэйзерс, Финикс Санз, Сакраменто Кингз, Сан-Антонио Сперс (Запад) и Вашингтон Уизардз (Восток).

Сообщается, что франшизы приняли план 29-ю голосами «за». Единственной командой, которая выступила против, был Портленд Трэйл Блэйзерс.

Также команды назначили драфт следующего сезона на 15 октября. Лотерея драфта пройдет 25 августа.

Предполагаемая дата возобновления сезона — 31 июля. Завершить кампанию 2019/20 планируют 12 октября.