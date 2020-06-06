Скачать
Суббота, 06.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Чисора не против провести бой с Усиком в "Мекке бокса"
Чисора не против провести бой с Усиком в "Мекке бокса"
Роналду первым из футболистов заработал миллиард долларов
Роналду первым из футболистов заработал миллиард долларов
Майкл Джордан vs расизм: легенда баскетбола дает 100 млн долларов
Майкл Джордан vs расизм: легенда баскетбола дает 100 млн долларов
UFC 250: результаты взвешивания (Видео)
UFC 250: результаты взвешивания (Видео)

Лучший центровой Суперлиги перешел в Прометей

Лучший центровой Суперлиги перешел в Прометей
12:18 Сегодня Телеграф БК Прометей Фото: БК Прометей

Новости спорта:Американец был признан лучшим центровым по итогам прошедшего сезона Суперлиги.

Центровой Майкл Майерс подписал новый контракт с Прометеем. Предыдущее соглашение американца с клубом завершилось после досрочного окончания сезона в Суперлиге.

Майерс был признан лучшим центровым в Суперлиге по итогам сезона 2019/20. Бигмен провел 24 матча в регулярном чемпионате, в среднем набирая за игру 15,5 очка, делая 8,5 подборов и 2 передачи.

Ранее Прометей усилился сразу тремя новичками перед стартом нового сезона: защитником Максимом Луценко (МБК Николаев), а также форвардами Александром Беликовым (Черкасские Мавпы) и Сергеем Приймаком (МБК Николаев). Также в клубе появился новый наставник — экс-коуч Николаева Виталий Черний подписал с каменской командой трехлетнее соглашение.

Федерация баскетбола Украины приняла решение досрочно завершить сезон в Суперлиге в связи с пандемией коронавируса. Прометей финишировал на третьем месте, уступив лишь Днепру и Киев-Баскету.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Баскетбол, НБА, Новости спорта, БК Прометей.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чемпионка Европы выпала с 16-го этажа и погибла
02 UFC 250: результаты взвешивания (Видео)
03 Экс-тренер Шахтера Фонсека: Я мечтал тренировать большой европейский клуб и Рома осуществила эту мечту
04 Ван дер Варт рассказал, как Роналду был разочарован после победы 6:0
05 Лишь один клуб НБА все еще находится на карантине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь