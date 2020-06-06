Лучший центровой Суперлиги перешел в Прометей

Новости спорта:Американец был признан лучшим центровым по итогам прошедшего сезона Суперлиги.

Центровой Майкл Майерс подписал новый контракт с Прометеем. Предыдущее соглашение американца с клубом завершилось после досрочного окончания сезона в Суперлиге.

Майерс был признан лучшим центровым в Суперлиге по итогам сезона 2019/20. Бигмен провел 24 матча в регулярном чемпионате, в среднем набирая за игру 15,5 очка, делая 8,5 подборов и 2 передачи.

Ранее Прометей усилился сразу тремя новичками перед стартом нового сезона: защитником Максимом Луценко (МБК Николаев), а также форвардами Александром Беликовым (Черкасские Мавпы) и Сергеем Приймаком (МБК Николаев). Также в клубе появился новый наставник — экс-коуч Николаева Виталий Черний подписал с каменской командой трехлетнее соглашение.

Федерация баскетбола Украины приняла решение досрочно завершить сезон в Суперлиге в связи с пандемией коронавируса. Прометей финишировал на третьем месте, уступив лишь Днепру и Киев-Баскету.