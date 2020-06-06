Кевин Дюрант: Я вообще не планирую играть

Новости спорта:Форвард не готов к повышенным нагрузкам после затяжной травмы.

Форвард Бруклин Нетс Кевин Дюрант подтвердил, что не сыграет в оставшихся играх сезона 2019/20 в НБА. Кевин восстановился после повреждения ахилла и тренируется, но физически не готов к насыщенному календарю.

«Мой сезон закончился. Я вообще не планирую играть. Изначально я хотел пропустить этот сезон».

«Я не выдержу такую интенсивность после возобновления чемпионата, еще не готов к такому. Зато у меня появился шанс лучше подготовиться к следующему сезону и остальной части моей карьеры».

Кевин перешел в Бруклин в июле прошлого года. Осенью он объявил, что пропустит сезон из-за разрыва ахилла, который получил по ходу финальной серии плей-офф против Торонто в сезоне-2018/19.

Ранее форвард стал акционером франшизы МЛС Филадельфия Юнион. Он купил пакет акций в районе 1-5 процентов.

НБА возобновит сезон 31 июля в Орландо. Ассоциация утвердила формат плей-офф для 22 команд, которые разыграют титул чемпиона.