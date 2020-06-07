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Звездный игрок НБА за одну ночь в стриптиз-клубе потратил миллион долларов

Звездный игрок НБА за одну ночь в стриптиз-клубе потратил миллион долларов
07:22 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:В благодарность стип-клуб повесил его майку под потолок.

Звезда Хьюстона Джеймс Харден потратил один миллион долларов за одну ночь в стриптиз-клубе. Об этом рассказал ведущий Джамал Клей в подкасте Джо Баддена, не уточняя дату, когда это событие произошло, пишет Clutch Points.

Также Клей рассказал, что Харден был постояльцем клуба, который за это повестил майку Джеймса под потолком. В НБА майка баскетболиста поднимается под своды арены, когда номер баскетболиста выводится из обращения в знак признания его заслуг.

"Они сделали это, потому что, как они сказали, Джеймс ходил туда и тратил там очень много денег. Понимаете, что я имею в виду? Поэтому они дали ему его собственную майку, висящую под потолком стриптиз-клуба", — сказал Клей.

Харден выступает за Хьюстон с 2012 года. В 2017 году он подписал четырехлетний контракт с Хьюстоном на 160 миллионов долларов. Кроме того, у него есть много спонсорских контрактов.

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Баскетбол, НБА, Новости спорта, Джеймс Харден.
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