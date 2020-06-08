Легенда баскетбола: Нас унижали на протяжении многих лет

Новости спорта:Майкл Джордан стал на поддержку митингующих в Штатах.

Легенда "Чикаго" Майкл Джордан прокомментировал ситуацию с протестами в США в честь погибшего Джорджа Флойда.

Баскетболиста цитирует The Charlotte Observer.

"Нас, афроамериканцев, унижали на протяжении многих лет. Это высасывает душу. Больше нельзя это терпеть. Наступил переломный момент.

Мы должны оказать сопротивление. Наше общество должно стать лучше в том что касается проблемы расовых отношений".

Напомним, Майкл Джордан решил пожертвовать 100 миллионов долларов на борьбу с расовым неравенством.