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Легенда баскетбола: Нас унижали на протяжении многих лет

Легенда баскетбола: Нас унижали на протяжении многих лет
07:42 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта:Майкл Джордан стал на поддержку митингующих в Штатах.

Легенда "Чикаго" Майкл Джордан прокомментировал ситуацию с протестами в США в честь погибшего Джорджа Флойда.

Баскетболиста цитирует The Charlotte Observer.

"Нас, афроамериканцев, унижали на протяжении многих лет. Это высасывает душу. Больше нельзя это терпеть. Наступил переломный момент.

"Мы устали молчать": Уайлдер поддержал протесты в США

Мы должны оказать сопротивление. Наше общество должно стать лучше в том что касается проблемы расовых отношений".

Напомним, Майкл Джордан решил пожертвовать 100 миллионов долларов на борьбу с расовым неравенством.

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Все по теме:

Баскетбол, НБА, Майкл Джордан, Новости спорта, Протесты в США.
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