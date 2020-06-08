Украинская баскетболистка Мазниченко будет выступать во Франции

Украинская баскетболистка Ольга Мазниченко продолжит карьеру во французском Со, который выступает в третьем по силе дивизионе страны. Детали соглашения с украинкой не сообщаются.
В минувшем сезоне Мазниченко выступала за Монбрисон во втором дивизионе чемпионата Франции. В среднем за игру Ольга набирала 15,3 очка, делала 7,1 подбора и 3,9 передачи.
По итогам сезона 2019/20 Мазниченко была признана лучшей центровой во втором французском дивизионе.
В 2019 году Мазниченко в составе сборной Украины выступала на чемпионате мира по баскетболу 3х3. Национальная команда не сумела выйти в плей-офф заняв четвертое место в группе.