Украинская баскетболистка Мазниченко будет выступать во Франции

Новости спорта:Украинка Ольга Мазниченко будет играть в третьем по силе дивизионе Франции.

Украинская баскетболистка Ольга Мазниченко продолжит карьеру во французском Со, который выступает в третьем по силе дивизионе страны. Детали соглашения с украинкой не сообщаются.

В минувшем сезоне Мазниченко выступала за Монбрисон во втором дивизионе чемпионата Франции. В среднем за игру Ольга набирала 15,3 очка, делала 7,1 подбора и 3,9 передачи.

По итогам сезона 2019/20 Мазниченко была признана лучшей центровой во втором французском дивизионе.

В 2019 году Мазниченко в составе сборной Украины выступала на чемпионате мира по баскетболу 3х3. Национальная команда не сумела выйти в плей-офф заняв четвертое место в группе.