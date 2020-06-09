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Тяжелый форвард Сперс из-за операции пропустит остаток сезона

Тяжелый форвард Сперс из-за операции пропустит остаток сезона
07:23 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Сезон в НБА возобновится 31 июля.

Тяжелый форвард Сан-Антонио Сперс Ламаркус Олдридж не поможет команде в оставшейся части сезона-2019/20. Американец перенес артроскопическую операцию и санацию вращательной манжеты правого плеча.

Операция была проведена 24 апреля в Далласе. Олдридж получил травму плеча 22 февраля в матче против Юты Джаз (113:104).

В нынешнем сезоне Олдридж провел 53 матча за Сперс. В среднем за игру тяжелый форвард набирал 18,9 очка, делал 7,4 подбора и 2,4 передачи.

Ранее НБА утвердила, что нынешний сезон возобновится 31 июля при участии 22 команд. Сперс будут одними из участников доигровки.

На вынужденный перерыв, вызванный пандемией коронавируса, Сан-Антонио (27-36) ушел на 12-м месте Западной конференции НБА.

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Все по теме:

Баскетбол, НБА, Сперс, Ламаркус Олдридж, БК Сан-Антони.
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